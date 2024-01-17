Продолжается выяснение причин коммунальной аварии в Центре Нижнего Новгорода.

«Здесь на этом участке было выявлено технологическое нарушение, которое оперативными службами было быстро устранено, локализовано, не допустили большого количества отключенных потребителей. Работа была выполнена быстро, оперативно, профессионально. Есть пострадавшие, со всеми ними мы держим связь, обязательно поможем. С каждым из них проводим встречи и естественно будем участвовать, какие повреждения они получили. Всем обратившимся в лечебные учреждения мы обязательно окажем помощь, выражаем слова благодарности медикам за оперативно оказанную медицинскую помощь. Стоит сказать, что очень оперативно была возобновлена подача тепловой энергии и на сегодняшний момент все потребители уже получают тепло в надлежащем режиме в надлежащем качестве».