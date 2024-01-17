В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины

НОВОСИБИРСК, 17 янв — РИА Новости. Новосибирские кардиохирурги успешно исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава.
Как пояснили в клинике, речь идет о самой распространенной клапанной аномалии сердца — двухстворчатый аортальный клапан вместо трехстворчатого. В некоторых случаях эта аномалия успешно компенсируется самим организмом. Если к 20 годам она не приводит к стенозу (сужению просвета аорты), то велика вероятность, что пациент благополучно доживет до зрелого возраста. Пациентке из Барнаула удалось войти в число рекордсменов с таким врожденным пороком: о диагнозе она впервые узнала только после 70 лет.
«Я работала инженером-конструктором на машиностроительном заводе. Немногие женщины выбирают эту мужскую профессию, но, в сущности, это спокойная, неторопливая работа, кроме того, я всегда вела здоровый образ жизни, много занималась дачей, огородом, детей родить не довелось — вот и не было поводов попасть в больницу и обнаружить порок. Когда нашли неправильный клапан, уже ничего не стали исправлять в связи с пожилым возрастом. А дальше пандемия помешала обследоваться. Только в 2023 году выяснилось, что там, где кровь проходит через суженный аортальный клапан, возникла аневризма — стенка сильно растянулась. А в течение последнего года становилось хуже и хуже, появились сильные отеки ног, одышка при подъеме на ступеньки. Несколько раз за год попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Кроме того, очень сильно похудела», — рассказала пациентка.
В медцентре отметили, что из-за нарастающей сердечной недостаточности женщину нужно было срочно оперировать, причем одновременно протезировать и дисфункциональный аортальный клапан, и аорту, которая к этому моменту получила патологическое расширение (аневризму).
«Большая открытая операция позволяла комплексно решить сразу несколько проблем, но далеко не все пациенты в старческом возрасте способны выдержать объемные открытые вмешательства. Провели дополнительную диагностику, которая показала: у женщины нет ни сахарного диабета, ни заболеваний почек или желудочно-кишечного тракта, поражение сосудов — умеренное для старческого возраста, в целом очень хороший уровень здоровья», — сказал врач-кардиолог Гарма Гармаев.
В итоге сердечно-сосудистые хирурги под руководством доктора медицинских наук Дмитрия Сироты успешно выполнили протезирование аортального клапана и всей дуги аорты с реимплантацией в протез брахиоцефальных артерий. Пациентка мужественно справилась с непростым восстановительным периодом, за месяц врачи добились хорошего заживления операционной раны, добавили в клинике.