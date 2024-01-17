В Новосибирске врачи исправили врожденный порок сердца у 82-летней женщины

«Я работала инженером-конструктором на машиностроительном заводе. Немногие женщины выбирают эту мужскую профессию, но, в сущности, это спокойная, неторопливая работа, кроме того, я всегда вела здоровый образ жизни, много занималась дачей, огородом, детей родить не довелось — вот и не было поводов попасть в больницу и обнаружить порок. Когда нашли неправильный клапан, уже ничего не стали исправлять в связи с пожилым возрастом. А дальше пандемия помешала обследоваться. Только в 2023 году выяснилось, что там, где кровь проходит через суженный аортальный клапан, возникла аневризма — стенка сильно растянулась. А в течение последнего года становилось хуже и хуже, появились сильные отеки ног, одышка при подъеме на ступеньки. Несколько раз за год попадала в больницу с жалобами на сердце и высокое давление. Кроме того, очень сильно похудела», — рассказала пациентка.