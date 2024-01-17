В мэрии Уфы сообщили, какие улицы перекроют в Крещение Господне

С 19.00 18 января до 08.00 19 января проезд закроют по улицам:
- Новомостовой — на пересечении с ул. Октябрьской революции;
- Маяковского — от ул. Архитектурной до Калинина;
- Бехтерева — от ул. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева;
- Кирова — от ул. Айской до Ветошникова;
- Амурской и Крестьянской — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
- местному проезду вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющему ул. Бикбая и Гагарина.
«Меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения и праздничных богослужений. Организаторы просят учитывать ограничения движения при планировании поездок», — подчеркнули в администрации Уфы.