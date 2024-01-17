Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В мэрии Уфы сообщили, какие улицы перекроют в Крещение Господне

По информации пресс-службы мэрии города, в рамках подготовки и проведения в Уфе мероприятий по случаю празднования Крещения Господня будут временно перекрыты участки нескольких улиц.
Источник: Башинформ

С 19.00 18 января до 08.00 19 января проезд закроют по улицам:

  • Новомостовой — на пересечении с ул. Октябрьской революции;
  • Маяковского — от ул. Архитектурной до Калинина;
  • Бехтерева — от ул. Менделеева до дома № 1/1 по ул. Менделеева;
  • Кирова — от ул. Айской до Ветошникова;
  • Амурской и Крестьянской — вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы;
  • местному проезду вдоль дома № 32А по ул. Баязита Бикбая, соединяющему ул. Бикбая и Гагарина.

«Меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения и праздничных богослужений. Организаторы просят учитывать ограничения движения при планировании поездок», — подчеркнули в администрации Уфы.

праздники