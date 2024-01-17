В мэрии Уфы сообщили, какие улицы перекроют в Крещение Господне

По информации пресс-службы мэрии города, в рамках подготовки и проведения в Уфе мероприятий по случаю празднования Крещения Господня будут временно перекрыты участки нескольких улиц.