Самарцам рассказали, кому опасно погружаться в ледяную воду на Крещение

Поэтому лучше не окунаться в прорубь людям с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца. Также противопоказано погружение в ледяную воду при болезнях органов дыхания, в том числе бронхиальной астме, хроническом бронхите. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям уже существующих заболеваний.