Самарцам рассказали, кому опасно погружаться в ледяную воду на Крещение

Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков рассказал, кому и почему стоит воздержаться от погружения в прорубь с ледяной водой. В первую очередь, это касается людей с хроническими заболеваниями и пожилых.
— У неподготовленных закаливанием людей резкое охлаждение вызывает шок для организма. Из-за этого возникает спазм периферических сосудов, увеличивается частота сердечных сокращений, может произойти скачок артериального давления и остановиться дыхание, — объяснил врач.
Поэтому лучше не окунаться в прорубь людям с заболеваниями сердца, ожирением, гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца. Также противопоказано погружение в ледяную воду при болезнях органов дыхания, в том числе бронхиальной астме, хроническом бронхите. Пожилым людям после переохлаждения будет еще сложнее противостоять вирусной инфекции и обострениям уже существующих заболеваний.
Может ухудшится самочувствие и состояние здоровья у пациентов с нарушениями микроциркуляции крови, неврологическими заболеваниями, сахарным диабетом, дерматитами, аллергиями, воспалительными заболеваниями ушей, носа и горла. Помимо этого, врачи не советуют погружаться жителям региона, которые перенесли коронавирус или имеют проблемы со щитовидной железой.