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«Яйца из Турции или Азербайджана? Не слыхали!»: цены на яйца в Самаре держатся на доновогоднем уровне

Цены на яйца в магазинах Самары по-прежнему выше 100 рублей.
Источник: Комсомольская правда

Одной из самых болезненных тем перед Новым годом стали цены на куриные яйца, резко взлетевшие вверх. Тогда это объяснялось сезонным повышением спроса, и были прогнозы, что после праздников цены будут падать. Корреспондент «КП-Самара» выяснил, так ли это.

Дороже, чем перед Новым годом

Проверить оказалось несложно. Поход в два самых популярных сетевых магазина помог убедиться, что яйца продолжают оставаться «золотыми». Несмотря на появляющуюся в новостях информацию, что этот продукт стал дешевле 100 рублей за десяток, ценники на полках магазинов убеждают в обратном. Нижний порог цены за десяток яиц — 104 рубля в одной торговой сети и 102 рубля — в другой.

Можно было бы предположить, что магазины распродают партии, полученные до Нового года по завышенной закупочной цене. Но нет — цены одинаковые на коробки как с декабрьскими штампами, так и уже с январскими. Как на свежие яйца, так и уже с истекающим сроком годности.

И, кстати, до Нового года в этих сетях можно было найти яйца по 99 рублей за десяток, хотя они и быстро раскупались. Теперь такой цены нет в принципе. Сотрудники торговых сетей не знают, когда изменится стоимость.

— Мы узнаем, что надо поменять ценники, когда нам об этом говорят «сверху». Один и тот же продукт может сегодня стоить одну сумму, а завтра уже другую — как дороже, так и дешевле. Ценовую политику устанавливает руководство компании, — пояснил «КП-Самара» директор одного из магазинов.

Про анонсированные поставки яиц из Турции и Азербайджана в торговых сетях также ничего не слышали — поставщики пока те же, что и всегда в последнее время.

Турция поможет. Но когда?

На Троицком рынке в специальных «яичных» точках также стандартный набор уже от проверенных годами производителей из Мордовии, Татарстана, Удмуртии. Нижняя граница — 115 рублей за десяток яиц категории С2, на ценнике написано «от молодок».

На точках, где продают фермеры и частники из личных хозяйств, «домашние» яйца стоят 160−180 рублей. Что как раз объяснимо — не сезон для несушек.

Частники и продавцы в мелких магазинчиках на вопросы о яйцах из Турции и Азербайджана также пожимают плечами: не слыхали, не предлагают.

В ТЦ в Постниковом овраге готовится к открытию целый отдел продуктов из Турции, есть уже красивый баннер, но нет пока самого отдела. Возможно, впервые турецкие яйца мы увидим именно там.

Пока же ситуация с яйцами практически ничем не отличается от той, что была в декабре.

Официально

Согласно данным Самарастата, по результатам мониторинга за 1—9 января 2024 года, средняя цена за десяток куриных яиц составила 128,91 рубля. Это на 0,92% ниже, чем в последнюю декаду декабря.