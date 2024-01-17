«Яйца из Турции или Азербайджана? Не слыхали!»: цены на яйца в Самаре держатся на доновогоднем уровне

Одной из самых болезненных тем перед Новым годом стали цены на куриные яйца, резко взлетевшие вверх. Тогда это объяснялось сезонным повышением спроса, и были прогнозы, что после праздников цены будут падать. Корреспондент «КП-Самара» выяснил, так ли это.
Дороже, чем перед Новым годом
Проверить оказалось несложно. Поход в два самых популярных сетевых магазина помог убедиться, что яйца продолжают оставаться «золотыми». Несмотря на появляющуюся в новостях информацию, что этот продукт стал дешевле 100 рублей за десяток, ценники на полках магазинов убеждают в обратном. Нижний порог цены за десяток яиц — 104 рубля в одной торговой сети и 102 рубля — в другой.
Можно было бы предположить, что магазины распродают партии, полученные до Нового года по завышенной закупочной цене. Но нет — цены одинаковые на коробки как с декабрьскими штампами, так и уже с январскими. Как на свежие яйца, так и уже с истекающим сроком годности.
И, кстати, до Нового года в этих сетях можно было найти яйца по 99 рублей за десяток, хотя они и быстро раскупались. Теперь такой цены нет в принципе. Сотрудники торговых сетей не знают, когда изменится стоимость.
— Мы узнаем, что надо поменять ценники, когда нам об этом говорят «сверху». Один и тот же продукт может сегодня стоить одну сумму, а завтра уже другую — как дороже, так и дешевле. Ценовую политику устанавливает руководство компании, — пояснил «КП-Самара» директор одного из магазинов.
Про анонсированные поставки яиц из Турции и Азербайджана в торговых сетях также ничего не слышали — поставщики пока те же, что и всегда в последнее время.
Турция поможет. Но когда?
На Троицком рынке в специальных «яичных» точках также стандартный набор уже от проверенных годами производителей из Мордовии, Татарстана, Удмуртии. Нижняя граница — 115 рублей за десяток яиц категории С2, на ценнике написано «от молодок».
На точках, где продают фермеры и частники из личных хозяйств, «домашние» яйца стоят 160−180 рублей. Что как раз объяснимо — не сезон для несушек.
Частники и продавцы в мелких магазинчиках на вопросы о яйцах из Турции и Азербайджана также пожимают плечами: не слыхали, не предлагают.
В ТЦ в Постниковом овраге готовится к открытию целый отдел продуктов из Турции, есть уже красивый баннер, но нет пока самого отдела. Возможно, впервые турецкие яйца мы увидим именно там.
Пока же ситуация с яйцами практически ничем не отличается от той, что была в декабре.
Официально
Согласно данным Самарастата, по результатам мониторинга за