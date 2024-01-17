«Яйца из Турции или Азербайджана? Не слыхали!»: цены на яйца в Самаре держатся на доновогоднем уровне

Можно было бы предположить, что магазины распродают партии, полученные до Нового года по завышенной закупочной цене. Но нет — цены одинаковые на коробки как с декабрьскими штампами, так и уже с январскими. Как на свежие яйца, так и уже с истекающим сроком годности.