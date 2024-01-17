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Здание театра кукол в Ростове вернули в государственную собственность

Ростовская область, 17 января 2024. DON24.RU. Здание Ростовского театра кукол имени В. С. Былкова возвращено в государственную собственность Ростовской области. Об этом сообщил глава минимущества региона Евгений Осыченко.
Источник: Правительство Ростовской области

По его словам, театр останется в здании, которое он ныне занимает, — в переулке Университетском, 46.

Таким образом, положен конец длительному спору вокруг имущественных прав на учреждение культуры, вызвавшему серьезные разногласия в обществе.

Напомним, что в 2013 году Ростовская епархия обратилась в минимущество региона с заявлением о передаче в собственность здания театра кукол. Мотивировалось это тем, что театр был построен на месте разрушенной греческой церкви.

В 2020 году здание было передано РПЦ.

«Данный факт вызвал озабоченность у жителей Дона, которые просили оставить театр кукол в центре Ростова», — сообщается на сайте донского правительства.

Передача здания театра в собственность религиозной организации была временной мерой, пояснил Евгений Осыченко.

По поручению губернатора в начале 2023 года после продолжительного обсуждения всех предложений было найдено решение, которое устроило все заинтересованные стороны: здание театра кукол и земельный участок под ним были обменяны на два здания, которые находятся в непосредственной близости к Соборной площади.

Евгений Осыченко

В декабре 2023 года право собственности Ростовской области на здание театра кукол и земельный участок под ним были зарегистрированы, добавили в минимуществе.