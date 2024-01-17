Здание театра кукол в Ростове вернули в государственную собственность

По поручению губернатора в начале 2023 года после продолжительного обсуждения всех предложений было найдено решение, которое устроило все заинтересованные стороны: здание театра кукол и земельный участок под ним были обменяны на два здания, которые находятся в непосредственной близости к Соборной площади.