Здание театра кукол в Ростове вернули в государственную собственность

По его словам, театр останется в здании, которое он ныне занимает, — в переулке Университетском, 46.
Таким образом, положен конец длительному спору вокруг имущественных прав на учреждение культуры, вызвавшему серьезные разногласия в обществе.
Напомним, что в 2013 году Ростовская епархия обратилась в минимущество региона с заявлением о передаче в собственность здания театра кукол. Мотивировалось это тем, что театр был построен на месте разрушенной греческой церкви.
В 2020 году здание было передано РПЦ.
«Данный факт вызвал озабоченность у жителей Дона, которые просили оставить театр кукол в центре Ростова», — сообщается на сайте донского правительства.
Передача здания театра в собственность религиозной организации была временной мерой, пояснил Евгений Осыченко.
По поручению губернатора в начале 2023 года после продолжительного обсуждения всех предложений было найдено решение, которое устроило все заинтересованные стороны: здание театра кукол и земельный участок под ним были обменяны на два здания, которые находятся в непосредственной близости к Соборной площади.
В декабре 2023 года право собственности Ростовской области на здание театра кукол и земельный участок под ним были зарегистрированы, добавили в минимуществе.