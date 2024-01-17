Осадки и ухудшение видимости: в Башкирии прогнозируют снегопады и ветер до 18 м/с

Завтра, 18 января, в Башкирии ожидаются осадки и сильный ветер. Об этом рассказали синоптики республики.
В грядущий четверг прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие снегопады, местами — умеренные. Будет южный, юго-западный ветер до 13 метров в секунду, ночью местами ожидаются порывы до 18 м/с.
Температура воздуха это ночью составит −11,-16°, днем потеплеет −9,-14°.
Как сообщает Государственный комитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям, на отдельных участках дорог ночью из-за снегопада видимость ухудшится до одного-двух километров.