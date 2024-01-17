Осадки и ухудшение видимости: в Башкирии прогнозируют снегопады и ветер до 18 м/с

В грядущий четверг прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем в некоторых районах пройдут небольшие снегопады, местами — умеренные. Будет южный, юго-западный ветер до 13 метров в секунду, ночью местами ожидаются порывы до 18 м/с.