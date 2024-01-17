Солист группы «Руки вверх» поделился впечатлениями об отдыхе в горах Сочи

Погода не балует туристов на Красной Поляне — на курорте продолжает идти снег, но это не пугает Сергея Жукова и его семью. Судя по опубликованным видео, Жуковы проводят много времени на улице, на прогулку выходит даже самый маленький член семьи в коляске.