Солист группы «Руки вверх» поделился впечатлениями об отдыхе в горах Сочи

Лидер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков в Telegram (18+) рассказал об отдыхе на Красной Поляне в Сочи. Артист опубликовал в Сети серию видео (18+) о времяпровождении с детьми на заснеженном курорте.
Погода не балует туристов на Красной Поляне — на курорте продолжает идти снег, но это не пугает Сергея Жукова и его семью. Судя по опубликованным видео, Жуковы проводят много времени на улице, на прогулку выходит даже самый маленький член семьи в коляске.
— Такого снегопада давно не помнят здешние места, — спел для подписчиков Жуков и показал им зимние пейзажи Красной Поляны. Также артист показал, как его дети катаются на «банане» по снегу и покоряют высокие сугробы.