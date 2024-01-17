Как правильно поститься в Крещенский Сочельник

Меру поста каждый выбирает индивидуально. Обычно верующие постятся до момента, когда закончится праздничная служба — до утра 19 января. Те, кому позволяет здоровье, пьют только воду. Остальные могут употреблять постную пищу. Праздничный стол украшает только сочиво — постное блюдо из фруктов, меда, мака и пшеницы.
В Крещенский Сочельник нельзя ссориться и ругаться, устраивать шумные гуляния и пить алкоголь, есть мясо и рыбу. Во время поста разрешается убираться дома вплоть до генеральной уборки, ходить на богослужения и за Крещенской водой. Такую воду принято пить во время молитвы натощак вместе с просфорой. Также ей окропляют жилище, домашних животных, предлагают больным для исцеления, умывают детей.