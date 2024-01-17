«Есть проблемы, но они решаемы»: директор «Водоканала» ответил на вопросы по работе предприятия

Какие муниципалитеты стал обслуживать «Водоканал» и что ждать в 2024 году. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 17 января, рассказал директор калининградского предприятия «Водоканал» Армен Мурадянц.
Помимо Калининграда и области, «Водоканал» обслуживает Черняховск, Полесск, Мамоново, Ладушкин, Янтарный, Пионерский, Светлогорск, а с 1 января этого года — Зеленоградский и Гурьевский районы.
Янтарный городской округ
За два года в Янтарном провели техническое обследование, лабораторные анализы по качеству воды, привели в нормативное состояние все скважины и юридические лицензии, так как жители жаловались на недостаток и запах воды. После этого количество отрицательных отзывов сократилось, но в некоторых домах проблемы остались, потому что многое зависит от домашних сетей.
«Когда мы говорим о качестве воды, безусловно, это не только из-за ответственности “Водоканала”, но ещё и из-за ответственности управляющей компании», — отмечает Армен Мурадянц.
Полесский район
В этом районе поставили новые станции водоочистки в посёлках Залесье, Нахимова, Тюленино, Дальнее, Февральское.
«Продолжим работу и в этом году. У нас отдельным пунктом посёлок Головкино. Мы планируем в этом году приступить к работе по строительству там новой станции водоочистки и хотим кардинально изменить ситуацию по водоснабжению, по качеству воды в этом посёлке», — делится планами Мурадянц.
Гурьевский и Зеленоградский районы
«Мы планируем провести капитальные ремонты всех скважин на западно-восточном заборе Зеленоградска. <…> В ближайших посёлках к Зеленоградску есть проблемы со схемой водоснабжения», — рассказывает директор предприятия.
В Гурьевском районе есть определённые проблемы со снабжением, пример — Васильково, жители этого посёлка страдают от плохой воды не первый год. Там в 2024 закончат стройку станции водоподготовки, чтобы «закрыть этот вопрос раз и навсегда».
Мурадянц отмечает, что в Гурьевском районе за новогодние праздники было почти 30 аварий, в Зеленоградском значительно меньше. Много неполадок возникло в разгар каникул — 1 и 2 января.