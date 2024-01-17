«Есть проблемы, но они решаемы»: директор «Водоканала» ответил на вопросы по работе предприятия

За два года в Янтарном провели техническое обследование, лабораторные анализы по качеству воды, привели в нормативное состояние все скважины и юридические лицензии, так как жители жаловались на недостаток и запах воды. После этого количество отрицательных отзывов сократилось, но в некоторых домах проблемы остались, потому что многое зависит от домашних сетей.