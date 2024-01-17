Петербуржцы жалуются на холод в квартирах: как добиться тепла

Кстати, дверь в подъезд всегда должна открываться наружу. Почему? Потому что в противном случае на дверь не поставить доводчик, простую пружину и то не поставишь. В зимнее время это приведет к тому, что дверь будет постоянно незакрытой или плохо закрытой. А ледяной воздух в парадной дойдет не только до квартир, но и до распределительных сетей, находящихся в подвалах. Что в свою очередь может привести к замерзанию воды в них (такое в этом сезоне уже бывало).