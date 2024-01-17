Петербуржцы жалуются на холод в квартирах: как добиться тепла

— При температуре ниже плюс 18 градусов помещение уже считается непригодным для проживания. То есть ситуация квалифицируется как аварийная и должна быть устранена немедленно, — пояснила Галина Белкова, юрист, эксперт в сфере ЖКХ.
Причин, по которым дома зуб на зуб не попадает, много. Как уточнила Галина Белкова, причиной может стать более низкая, чем положено по документам, температура теплоносителя в трубопроводе. Часты случаи, когда неправильно работает оборудование, с помощью которого горячая вода непосредственно подается на стояки в доме. Если давление выше требуемого — вода продвигается по трубам слишком быстро, батареи просто не успевают прогреть помещение. Признаком такой ситуации становится сильное бульканье воды в батареях.
Может быть парадокс: теплоноситель горячий, а в квартирах при этом — прохладно. Если напор ненормативный, вода медленно течет по трубам, в первых квартирах людям жарко, и они открывают форточки, а в конце домовой системы люди, наоборот, мерзнут. Иногда образуются воздушные «пробки», которые перекрывают поток теплоносителя. Свою грустную лепту вносят и некачественные ремонтно-строительные работы, при которых нарушается конфигурация труб — прямолинейные участки заменяют на кривые, где возникает завихрение воды. Иногда соединяют трубы разного диаметра из разного материала. И так далее. Но, собственно, все это горожанину знать и не надо: это должны жилищники разбираться.
— Дом должен быть хорошо подготовлен к отопительному сезону. И готовить его должны начинать сразу после окончания сезона предыдущего. Дело не только в трубах и оборудовании. Еще летом управляющие организации должны производить плановый осмотр зданий (но часто не проводят или проводят для галочки). Эти осмотры должны выявить потенциальные утечки тепла. А именно: незакрывающиеся или плохо закрывающиеся входные двери в парадные, незакрывающиеся окна в парадных, выбитые стекла в окнах, отсутствие на окнах (старого образца) уплотнителей и прочее, — подчеркивает Белкова.
Кстати, дверь в подъезд всегда должна открываться наружу. Почему? Потому что в противном случае на дверь не поставить доводчик, простую пружину и то не поставишь. В зимнее время это приведет к тому, что дверь будет постоянно незакрытой или плохо закрытой. А ледяной воздух в парадной дойдет не только до квартир, но и до распределительных сетей, находящихся в подвалах. Что в свою очередь может привести к замерзанию воды в них (такое в этом сезоне уже бывало).
В ряде домов старого фонда может вообще не быть доступа к магистральным трубам, а потому их и не подготовить к отопительному сезону.
Еще одной причиной сильной утечки тепла могут стать сквозные трещины в доме.
Да и внутри квартиры могут быть проблемы, без решения которых воздух в помещении останется холодным. Прежде всего это состояние окон, особенно старого образца. Дерево с течением времени рассыхается, появляются щели, начинает «ходить» само стекло, по стеклу пошла трещина и прочие. Выход один: вызывать квалифицированного плотника, который бы привел окна в порядок (вот только придется его поискать). Утечки тепла бывают и в случае неправильной установки оконных блоков со стеклопакетами.
Также могут быть трещины в стенах (о них вы можете и не догадываться), отсутствие нормальной арматуры к батареям.
Итак, что же делать горожанину?
1.Не нужно пытаться «поймать» сантехника. Даже если «поймаете» и он придет и что-то предпримет, при системной проблеме история с холодом в квартире будет повторяться.
2.Звонить в аварийно-диспетчерскую службу. Звонок записывается, жалоба заносится в специальный журнал, и ей присваивается регистрационный номер (его, как и фамилию принявшего заявку, хорошо бы узнать сразу). Если в квартире постоянно холодно — нужно по телефону сказать, что вам необходим об этом акт. К вам должен прийти представитель домоуправления, осмотреть квартиру, выявить предполагаемую причину похолодания и расписать меры, которые следует предпринять для устранения. Если вы не согласны с написанным — обращайтесь к руководству управляющей организации с требованием прислать инженера, чтобы он более кропотливо искал причину низкой температуры.
К сожалению, не у всех жилищников есть такой полезный прибор, как тепловизор, позволяющий быстро выявить причину утечки тепла.
Если никто к вам не приходит для составления акта (а это происходит сплошь и рядом), составляйте акт сами, в произвольной форме. Но нужно будет, чтобы низкую температуру в вашей квартире подтвердили трое соседей. В акте обязательно указываем температуру как в помещении, так и на улице. Желательно прикрепить фото термометров. С актом идите в УК.
3. Можно позвонить по телефону 004, дежурному в администрации района, в аварийно-диспетчерскую службу района, на горячую линию жилищного комитета.
4. Если по указанным телефонам часами никто не отвечает, либо никто не спешит на помощь, а ситуация ухудшается, можно пожаловаться в кризисный центр МЧС по телефону (812) 601−85−51, а также дежурному сотруднику городской прокуратуры.
Прямая речь.
Гульнара Борисова, президент Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений:
— Выявлять причину, почему холодно в квартире, должны соответствующие организации. Обычный человек не разбирается в оборудовании, в трубах, да и, собственно, не имеет к ним доступа. Могу посоветовать обращаться с проблемой низкой температуры в квартире к дежурному по району (дежурный работает круглосуточно). Как показывает наш опыт, сейчас это самый действенный и быстрый способ решения проблемы.