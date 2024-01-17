Метеорологи выяснили, ждать ли крещенских морозов в Челябинской области

Жителям Челябинской области, которые готовятся к традиционным крещенским купаниям, стоит трезво оценить свои силы: ночь с 18 на 19 января обещает быть морозной.
В четверг днем температура еще будет колебаться от −8 до −13 градусов. Но в темное время суток столбик термометра упадет до −21, −26 градусов. А в южных районах Челябинской области и вовсе ударит мороз до −29.
После такого сурового холода наступит потепление. Днем 19 января прогнозируют −15, −10. 20 января по всей территории Челябинской области потеплеет о −10, −5, а самых западных районах температура и вовсе может подскочить до 0 градусов.
Напомним, в Челябинской области для крещенских купаний готовят больше 60 прорубей. За два дня до Крещения на озере Тургояк под воду ушел построенный к празднику ледяной храм.