«Мы стали тяжелее переносить инфекции, которые раньше почти не замечали»: как изменился иммунитет самарцев после ковида

Пандемия коронавируса изменила иммунитет граждан. Инфекции, которые раньше переносились почти незаметно, стали проявляться более весомо. Об этом на пресс-конференции в «КП-Самара» сообщила профессор СамГМУ, врач-инфекционист Лариса Попова.
— Циркуляция патогенов постоянна, при этом они встречаются и перекрещиваются в носоглотке человека. Мы все чаще говорим о тридемии — сочетании внутри организма человека нескольких видов вирусов и бактерий, — рассказала Лариса Попова.
«Замрите на два-три дня, даже если просто знобит»
Доктор уверена, что реабилитация после болезни тесно связана с профилактикой. Ведь многие замечали, что за выздоровлением часто следует новая болезнь, что особенно заметно по детям. В особой группе продолжают оставаться дети и пожилые люди. Ковид — это гиперкоагуляция, которая особенно опасна для тех, у кого уже не очень хорошие сосуды. Важно заниматься профилактикой микроциркуляции крови и с первых признаков простуды принимать интерфероновые препараты.
— Очень важно при первых признаках заболевания свести активность к минимуму: остаться дома, полежать в тепле, пить теплое питье и желательно быть окутанным заботой близких, — говорит Лариса Попова. — Чем больше активности в первые дни болезни, тем сильнее ее течение. Замрите на два-три дня, даже если вас просто немого знобит.
Но если температура повышается, нужно срочно попасть на осмотр к врачу. В арсенале медиков есть терапия, которая поможет за два-три дня без антибиотиков победить грипп.
Возраст имеет значение
Профессор напоминает, что теперь аутоиммунные заболевания могут чаще проявляться в период гормональной турбуленции: в подростковом возрасте и период менопаузы.
— Мы наблюдаем много примеров асептических иммунных поражений суставов, дебюты астмы и колитов в эти периоды. Считается, что это аутоиммунный аллергический хвост после ковида, — пояснила Попова.
Врачи напоминают, что в переходные периоды важно соблюдать те же правила, что и во время повышения сезонных простудных заболеваний: правильно питаться, соблюдать режим сна и отдыха, проводить регулярное проветривание, чаще мыть руки, принимать витамины, а также носить маски в общественном транспорте, ТЦ на вокзалах, регулярно их меняя. Работодателям стоит проводить «утренние фильтры» и не допускать больных к работе, властям — уделять внимание дезинфекция общественного транспорта.
Масочный режим
Медики напомнили, что на территории Самарской области введен масочный режим. Он действует в медучреждениях. Также жителей региона призывают не ходить в гости к пожилым родственникам и детям, если ваше самочувствие вызывает опасения.
— Эти группы населения особенно уязвимы, и мы должны их беречь, — продолжила Лариса Попова. — Самолечение исключено, но старайтесь всегда больше пить жидкости, одеваться по погоде и принимать адептогены: лимон, клюкву, шиповник, черную смородину.