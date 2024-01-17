«Мы стали тяжелее переносить инфекции, которые раньше почти не замечали»: как изменился иммунитет самарцев после ковида

Доктор уверена, что реабилитация после болезни тесно связана с профилактикой. Ведь многие замечали, что за выздоровлением часто следует новая болезнь, что особенно заметно по детям. В особой группе продолжают оставаться дети и пожилые люди. Ковид — это гиперкоагуляция, которая особенно опасна для тех, у кого уже не очень хорошие сосуды. Важно заниматься профилактикой микроциркуляции крови и с первых признаков простуды принимать интерфероновые препараты.