В Кузбасской клинической больнице произошёл пожар

Следователи Кузбасса проверят сегодняшнее возгорание в Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского. Никто не пострадал, но людей пришлось выводить.
Предварительно установлено, что пожар начался в подсобном помещении терапевтического корпуса, внутри которого находились люди. По лестничным маршам сотрудники МЧС спасли пять человек. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 66 человек. Пострадавших нет. Возгорание на площади 3 м² ликвидировали.
Кемеровские следователи выехали на место для его осмотра. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего. От МЧС России на месте работали свыше 25 человек личного состава и 8 единиц техники.