В Кузбасской клинической больнице произошёл пожар

Предварительно установлено, что пожар начался в подсобном помещении терапевтического корпуса, внутри которого находились люди. По лестничным маршам сотрудники МЧС спасли пять человек. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 66 человек. Пострадавших нет. Возгорание на площади 3 м² ликвидировали.