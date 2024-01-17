Белорусские военные пройдут подготовку в Нижегородской области

Белорусские военные пройдут обучение на инструкторов боевой подготовки в Нижегородской области. Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Александр Бас в интервью издательскому дому «Беларусь сегодня», видео опубликовано на YouTube.
По его словам, подготовка будет проводиться в одном из центров ВС РФ и займет около месяца. В ней примут участие как военнослужащие отдельных механизированных бригад, так и командование сил специальных операций.
— По окончании подготовки будут проведены с ними контрольные занятия, и мы определим, кто из них по своим знаниям, моральным качествам может находиться на должности инструктора, — сказал Бас.
Всего в Беларуси спланировано около тысячи различных мероприятий по подготовке военных. Особое внимание уделяется использованию танков и беспилотных летательных аппаратов.