Попова: массовая вакцинация от COVID-19 в РФ больше не нужна

По ее мнению, сейчас COVID-19 уступил место респираторным вирусам и гриппу, заболеваемость которыми выросла. При этом Анна Попова отметила, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось на 40% и это настораживает. «Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью, и вот теперь, когда они пришли к врачам, врачи говорят, что да, вам амбулаторно лечиться поздно, вам надо лечиться в стационаре», — уточнила она.