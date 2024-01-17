Попова: массовая вакцинация от COVID-19 в РФ больше не нужна

По словам Поповой, в России прошел пик волны заболеваемости COVID-19. «Массовую иммунизацию Российская Федерация не проводит, и вы только что видели, осенью да, у нас был подъем, он был, но он уже по классике сезонного заболевания ушел, и сегодня заболеваемость есть, но она не имеет свойства эпидемического распространения», — сказала глава Роспотребнадзора в интервью «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).
По ее мнению, сейчас COVID-19 уступил место респираторным вирусам и гриппу, заболеваемость которыми выросла. При этом Анна Попова отметила, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом увеличилось на 40% и это настораживает. «Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью, и вот теперь, когда они пришли к врачам, врачи говорят, что да, вам амбулаторно лечиться поздно, вам надо лечиться в стационаре», — уточнила она.
В ноябре 2023 года Попова сообщила о новой волне заболеваемости COVID-19 в стране. Центр имени Гамалеи заявил, что вакцина «Спутник V» утратила эффективность, новый вариант вакцины готовятся выпустить в гражданский оборот к марту 2024 года. В декабре Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт».
Лаура Кеффер