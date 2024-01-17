В Новосибирске изменили маршрут трамваев и автобусов из-за коммунальной аварии

Из-за текущих работ по устранению дефекта на теплотрассе левого берега Новосибирска, управление пассажирских перевозок мэрии сообщает о временных изменениях в движении трех трамваев и двух автобусов.