В Новосибирске изменили маршрут трамваев и автобусов из-за коммунальной аварии

Схема движения общественного транспорта будет изменена в период работ. Движение трамваев будет осуществляться по следующим маршрутам:
Трамвай № 8: пл. им. Карла Маркса — ул. Покрышкина — ул. Вертковская — ул. Троллейная — ул. Титова — конечный остановочный пункт «Чистая Слобода»;
Трамвай № 10: ул. Вертковская — ул. Троллейная — ул. 9-й Гвардейской Дивизии — ул. Волховская — ул. Связистов — конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив»;
Трамвай № 15: ул. Широкая — ул. Демьяновская — ул. Широкая — ул. Связистов — конечный остановочный пункт «Юго-Западный жилмассив».
Автобусы также изменят свои маршруты:
Автобус № 5: пл. Труда — ул. Станиславского — пл. Станиславского — ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме;
Автобус № 43: ул. Титова — пл. Станиславского — ул. Титова — ул. Троллейная — ул. Пархоменко, далее — по действующей схеме.
Организация работы общественного транспорта в объезд закрытого участка будет осуществлена в прямом и обратном направлениях по временно измененным схемам. Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с новыми маршрутами.