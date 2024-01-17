Имя бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина присвоили улице Волгограда

Именем погибшего назвали участок, начинающийся от улицы имени Героя России Зорина и заканчивающийся у дома на проспекте Маршала Жукова, 106а. Параллельно ей в Дзержинском районе областного центра строится участок улицы имени писателя Константина Симонова, который был участником Великой Отечественной войны, уточняют в пресс-службе мэрии.