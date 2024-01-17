Имя бойца ЧВК «Вагнер» Алексея Нагина присвоили улице Волгограда

Постановление о присвоении волгоградской улице имени Алексея Нагина подписал глава Волгограда Владимир Марченко. Герой России был участником специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».
Именем погибшего назвали участок, начинающийся от улицы имени Героя России Зорина и заканчивающийся у дома на проспекте Маршала Жукова, 106а. Параллельно ей в Дзержинском районе областного центра строится участок улицы имени писателя Константина Симонова, который был участником Великой Отечественной войны, уточняют в пресс-службе мэрии.
Алексей Нагин — уроженец Городищенского района, кавалер трех орденов Мужества. Звание Героя России ему присвоено посмертно. Он погиб в 41 год в Артемовске и был похоронен на Димитриевском кладбище Волгограда. Ранее в областном центре открыли дорогу имени легенды Сталинградской битвы Евгения Рогова.