В нижегородском СИЗО-2 появился необычный «осужденный»

Зверек по кличке Ракета поселился в нижегородском следственном изоляторе № 2, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.
Енотовидную собаку передали коллеги по службе из колонии-поселения № 15 в Нижегородской области. Ракета сразу стала любимицей как среди сотрудников, так и лиц, содержащихся в учреждении.
«Сотрудниками был закуплен специализированный корм, — говорится в сообщении. — Также енотику приносят овощи и фрукты на угощение. Психологи учреждения отмечают, что общение с живой природой положительно влияет на эмоциональное и физическое состояние осужденных».
Ранее сообщалось о том, что нижегородский приют принял собак из зоны СВО.