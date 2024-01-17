Проезд фур через КПП Костешты-Стынка ограничен из-за забастовки в Румынии

«С 12.00 румынская сторона временно запрещает движение грузовых транспортных средств из-за забастовки перевозчиков и фермеров Румынии», — сообщили в Таможенной службе.
В воскресенье, 14 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска «Сирет» на границе с Украиной.
Водители большегрузов и аграрии в Румынии уже восьмой день массово протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки транспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны. Фермеры в числе основных требований указывают прекращение недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.