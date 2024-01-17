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В Уфе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

В Уфе с 20 часов 17 января до 20 часов 18 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, сообщили в городском Управлении гражданской защиты.
Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 79% 762 мм рт. ст.
Источник: Башинформ

Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13 метров в секунду, ночью местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −11, −13 градусов, днем −9, −11.

Спасатели рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Не рекомендуется парковать автомобиль вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций.

«Пешеходам также следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, рекламными щитами и осторожнее проходить мимо зданий, особенно оснащенных табличкой “Осторожно! Сход снега!”», — добавили в УГЗ Уфы.