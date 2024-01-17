В Уфе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

Ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный 8−13 метров в секунду, ночью местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью −11, −13 градусов, днем −9, −11.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Не рекомендуется парковать автомобиль вблизи насаждений, заборов, ненадежных конструкций.
«Пешеходам также следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, рекламными щитами и осторожнее проходить мимо зданий, особенно оснащенных табличкой “Осторожно! Сход снега!”», — добавили в УГЗ Уфы.