Святая вода на Крещение Господне: сколько, где и когда набирать

А вот купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям, напоминает председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. По его словам, это молодой обычай, появившийся в начале 2000-х годов. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — от Федерации зимнего плавания. Потом, как снежный ком, число желающих начало расти. Однако иордань освящается, прежде всего чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.