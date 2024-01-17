В Воронеже резко потеплеет на 20 градусов

В ночь на четверг, 18 января, погоду в Воронежской области будет определять антициклон, а днем влияние окажет циклон. В связи с этим синоптики прогнозируют резкий перепад температуры в столице Черноземья: если в темное время суток ожидается от 19 до 21 градуса мороза, то в светлое — уже от −2 градусов до нуля. Об этом сообщается в пресс-релизе Воронежского гидрометцентра.