В Воронеже резко потеплеет на 20 градусов

В ночь на четверг, 18 января, погоду в Воронежской области будет определять антициклон, а днем влияние окажет циклон. В связи с этим синоптики прогнозируют резкий перепад температуры в столице Черноземья: если в темное время суток ожидается от 19 до 21 градуса мороза, то в светлое — уже от −2 градусов до нуля. Об этом сообщается в пресс-релизе Воронежского гидрометцентра.
Местами по региону перепад температуры может быть еще значительнее.
В отдельных районах области в ночь на четверг термометры покажут −21…−26 градусов.
А уже днем местами по региону температура воздуха может подняться до нуля. Ожидается снег.
РИА «Воронеж» рассказывало, что из-за неблагоприятных погодных условий 18 января автомобилистов попросили отложить дальние поездки на другие даты. Предупреждение опубликовала госкомпания «Автодор».