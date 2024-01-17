В Башкирии из-за неблагоприятной погоды отменены рейсы ряда автобусов

Автобусы по маршруту 108 «Уфа — Ушаково» не доезжают до конечного пункта (до ост. «Ягодная поляна»), маршрут № 109 «ТК Центральный — д. Первомайский»: 3 автобуса не могут выехать с с. Октябрьский, 3 автобуса с ТК «Центральный рынок», маршрут № 130 «г. Уфа (Южный автовокзал) — с. Русский Юрмаш» не доезжает до конечной остановки «Русский Юрмаш» (только до остановки «Сады родник»).
Отменены рейсы по маршрутам 122 «Уфа — Авдон» 127К «Уфа — Алкино».
По маршруту 43 «Уфа (Северный автовокзал) — Новые Черкассы» осуществляется без заезда в Черкассы, маршрут 105 «Колхозный рынок — Нижний Изяк» доезжает только до остановки «Ильинская Поляна», 111 «Колхозный рынок — д. Покровка» доезжает только до Старых Турбаслов.
Отменены рейсы с Южного автовокзала по маршрутам: Уфа — Верхние Татышлы, Уфа — Чебоксары, Уфа — Нижний Новгород, Уфа — Октябрьский, Уфа — Альметьевск, Уфа — Нефтекамск.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии из-за метели закрыли движение еще на четырех автодорогах.