В Башкирии из-за неблагоприятной погоды отменены рейсы ряда автобусов

Автобусы по маршруту 108 «Уфа — Ушаково» не доезжают до конечного пункта (до ост. «Ягодная поляна»), маршрут № 109 «ТК Центральный — д. Первомайский»: 3 автобуса не могут выехать с с. Октябрьский, 3 автобуса с ТК «Центральный рынок», маршрут № 130 «г. Уфа (Южный автовокзал) — с. Русский Юрмаш» не доезжает до конечной остановки «Русский Юрмаш» (только до остановки «Сады родник»).