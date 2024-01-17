В Самаре прогнозируют потепление в конце января

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», неустойчивая погода сохранится до конца текущей недели из-за влияния фронтальных разделов атлантических вихрей. Снегопад разной интенсивность будет идти в губернии местами. Также ожидается метель и ураганный ветер. Кроме того, температура воздуха будет неоднородной — от слабо отрицательной до сильных морозов.