В Самаре прогнозируют потепление в конце января

Самарскую область засыпает снегопад. Уже несколько дней в регионе сильная метель. Местным жителям рассказали о погоде в конце января 2024 года.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», неустойчивая погода сохранится до конца текущей недели из-за влияния фронтальных разделов атлантических вихрей. Снегопад разной интенсивность будет идти в губернии местами. Также ожидается метель и ураганный ветер. Кроме того, температура воздуха будет неоднородной — от слабо отрицательной до сильных морозов.
Согласно данным gismeteo, после Крещенских морозов в областной столице ожидается потепление. Уже в пятницу, 26 января, столбик термометра окажется на отметке в −1 градус. До начала февраля температура не упадет ниже −6 градусов.