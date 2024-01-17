Сколько денег получит пермяк, выигравший 36 млн рублей

Уточняется, что сумма налога победителя складывается из 650 тысяч рублей (13% от 5 млн рублей) и 4,6 млн рублей (15% от 31,2 млн рублей). Это связано с тем, что все выигрыши от 4 тысяч до 5 млн рублей облагаются налогом в размере 13%. Если человек получает больше 5 млн, из остатка суммы вычитают еще 15%. В пресс-службе «Столото» отметили, что они самостоятельно выплатят налог. Победитель получит сумму на руки уже после его вычета.