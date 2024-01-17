Пешеходный тоннель № 1 открылся на Курском вокзале после реконструкции

«На Курском вокзале для прохода пассажиров открылся после реконструкции тоннель № 1. Он соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы № 5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также “Ласточкам” межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля имеется выход на платформу № 4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», — сказали в пресс-службе.
Там пояснили, что в ходе реконструкции тоннель был расширен, обновлены напольное покрытие и облицовка стен, смонтирована современная система освещения. Специальная тактильная плитка уложена для слабовидящих пассажиров. Подземный переход оборудован системой видеонаблюдения, громкоговорящей связью, навигационными указателями, информационным табло, а также интроскопами и рамками металлодетектора для проведения досмотра пассажиров. Маломобильные пассажиры могут воспользоваться лифтом. Также в тоннеле установлены валидаторы, а в непосредственной близости от входа — кассы и аппараты для покупки билетов.
«В ближайшее время тоннель № 2 закроется на реконструкцию, во время которой будут проведены аналогичные работы. Одновременно будет вестись строительство двух новых платформ и выхода на них из тоннеля», — добавили в пресс-службе.