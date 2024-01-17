Пешеходный тоннель № 1 открылся на Курском вокзале после реконструкции

«На Курском вокзале для прохода пассажиров открылся после реконструкции тоннель № 1. Он соединяет цокольный этаж основного здания вокзала с новым подземным распределительным вестибюлем для прохода на платформы № 5, 6 и 7 к пригородным поездам Курского направления и Московских центральных диаметров (МЦД-2), а также “Ласточкам” межрегионального сообщения. Кроме того, из тоннеля имеется выход на платформу № 4 для посадки и высадки в поезда МЦД-4», — сказали в пресс-службе.