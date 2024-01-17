В Ростове-на-Дону собираются создать зону движения для грузовиков

Еще одна из мер по управлению движением большегрузов — ограничение на въезд в город в часы-пик: с 7 до 10 часов и с 17 до 20 часов. Сейчас обсуждаются способы поэтапного введения ограничений, в первую очередь они затронут наиболее загруженные въезды.