В Ростове-на-Дону собираются создать зону движения для грузовиков

В Ростове-на-Дону планируют создать зону, предназначенную для движения грузовиков. Сроки и порядок ввода новых требований для водителей обсудят в феврале. Об этом в Telegram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
В этом году мы приступим к активной фазе создания грузового каркаса донской столицы, в который вошли 155 дорог. Движение большегрузов будет допустимо в рамках грузового каркаса и минимизировано в жилых зонах: допускается проезд только для обслуживания предприятий или жителей внутри района.
Контролировать грузовой транспорт будут с помощью комплексов фото- и видеофиксации. Специальные камеры на первоначальном этапе установят на всех въездах, а в дальнейшем дополнительно на 38 участках.
Еще одна из мер по управлению движением большегрузов — ограничение на въезд в город в часы-пик: с 7 до 10 часов и с 17 до 20 часов. Сейчас обсуждаются способы поэтапного введения ограничений, в первую очередь они затронут наиболее загруженные въезды.
Новые планируемые меры должны снизить загруженность дорог в Ростове-на-Дону.