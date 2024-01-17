В Крыму иномарка насмерть сбила 67-летнюю женщину на зебре

В среду, 17 января, в Симферопольском районе Mitsubishi насмерть сбил женщину 1957 года рождения. Об этом сообщили в крымском управлении ГИБДД.
Трагедия произошла в семь утра в селе Скворцово. Мужчина 1947 года рождения ехал за рулем Mitsubishi по автодороге Симферополь — Евпатория в сторону крымской столицы. На 25-м километре автомобиль сбил женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина погибла.
— По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, — говорится в сообщении.