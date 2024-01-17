Биолог Глазков рассказал, откуда в Петербурге крысы и как с ними бороться

«Крысы живут уже не первый век, и в том числе в Петербурге. И они у нас появились, по сути дела, со дня основания города. Они достаточно рано заселились в Петербург. У нас сначала жили черные крысы, и они в Петербург попали через торговый флот, через корабли, это корабельные крысы считаются, их родина Индия. Это историческая родина, они сейчас по всему миру расселились», — рассказал Глазков.