Биолог Глазков рассказал, откуда в Петербурге крысы и как с ними бороться

«Крысы живут уже не первый век, и в том числе в Петербурге. И они у нас появились, по сути дела, со дня основания города. Они достаточно рано заселились в Петербург. У нас сначала жили черные крысы, и они в Петербург попали через торговый флот, через корабли, это корабельные крысы считаются, их родина Индия. Это историческая родина, они сейчас по всему миру расселились», — рассказал Глазков.
Эти животные жили до прошлого века, сейчас черных крыс не осталось в городе, их выдавили серые крысы, или «пасюки», их родина Китай, добавил биолог. Серая крыса более крупная, крупнее черной крысы. Основное отличие — черная крыса не любит воду, она селится на чердаках, хорошо лазает по деревьям. А серая крыса более неприхотливая, она хорошо плавает, живет в подвалах, нечистотами может питаться, рассказал биолог.
«Вообще, крыса — это синантроп, то есть вид, который живет рядом с человеком. Они к нам приспособились, они у нас находят жилье и еду. Поэтому в мире это серьезнейшая проблема, в том числе в мегаполисах. Сколько крыс живет конкретно в Петербурге, понятно, их никто не считал, — но по общемировой статистике считается, что в любом мегаполисе на одного жителя приходится одна крыса».
По словам биолога, крысы в Петербурге живут и будут дальше с нами жить. Это вид, который очень пластичный, хитрый, высокоинтеллектуальный, отметил Глазков. Они плодятся, самка около шести приплодов дает в год, в среднем в приплоде от пяти до десяти крысят, в среднем около полусотни крыс выдает одна самка, рассказал биолог. Они приспосабливаются и вытравить их невозможно, хотя постоянно борьба с ними идет, заключил Глазков. Сейчас крысы могут вылезать на поверхность из-за холода, объяснил биолог.
«Отрава и ловушки они эффективны, но недостаточно. Основная причина — нужно ограничить доступ к пищевых отходам, то есть нужно им отсечь кормовую базу. Потому что когда у них хорошая кормовая база — они активно размножаются. Нужно ограничить доступ к пищевым отходам, это главная задача, так можно реально сократить их численность в городе. Потому что они переносят ряд заболеваний, опасных для человека, они портят продукты».
Глазков предупредил, что крыса — животное достаточно агрессивное, не нужно к ней приближаться, она может совершить полутораметровый прыжок и укусить вас. Крысы являются разносчиками множества опасных для человека заболеваний.
«Сейчас правительство города использует пластиковые баки, которые закрываются, вот это своего рода ограничение. Также нужно чтобы жители не кормили на улице никого, а если кормите, то тот же хлеб не оставляйте впрок. И еще, я выступаю за закрытие мусоропроводов в Петербурге. Так мы мало того, что привлекаем крыс, так в этом мусоре заводятся грибы, многочисленные споры, которые могут вызывать аллергию», — заключил биолог.