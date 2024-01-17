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Ночные морозы продержатся в Омской области до конца недели

В ближайшие трое суток ночная температура в Омской области будет колебаться от −17 до −32 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -8° 3 м/с 79% 762 мм рт. ст.

Так в ночь на четверг, 18 января, в регионе, по данным Обь-Иртышского УГМС, ожидается −24…-29 градусов. При натекании облачности будет чуть теплее — от −17 до −22 градусов.

Ночью пятницы, 19 января, также будет −17…-22 градуса. А вот в ночные часы субботы, 20 января, похолодает до −27…-32 градусов.

Днём 18 и 19 января в Омской области столбики термометров покажут от −12 до −17 градусов. А 20 января — от −16 до-21.

Также 19 января местами в регионе пройдёт слабый снег. На все трое суток прогнозируются изморозь и гололедица на дорогах.

Напомним, что окончательный список крещенских купелей сформируют не ранее четверга, 18 января.