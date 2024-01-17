В Челябинской области медики извлекли из мозга ребенка кисту с личинками паразита

Мальчик заболел несколько месяцев назад. Родители это поняли по изменению его поведения. Ребенок стал отставать в школе, был невнимательным на уроках и получал замечания от учителей. После занятий мальчик приходил домой и сразу ложился спать. Затем ребенок пожаловался на то, что у него «стала отставать одна нога».