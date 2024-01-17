Станция «Площадь Гагарина» стала самой популярной у пассажиров с момента запуска МЦК

«Сегодня МЦК — это 54 км и 31 транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с 26 пересадками на метро и 11 железнодорожных станций, включая Московские центральные диаметры (МЦД). В настоящее время строим новые вестибюли на станциях “Деловой центр” и “ЗИЛ”. Интервал движения “Ласточек” по кольцу — всего четыре минуты в часы пик. Работаем над его дальнейшим сокращением», — добавили в пресс-службе.