Станция «Площадь Гагарина» стала самой популярной у пассажиров с момента запуска МЦК

«Движение “Ласточек” по МЦК было открыто в сентябре 2016 года. Наиболее востребованы на кольце станции: “Площадь Гагарина” — ей воспользовались 83,2 млн человек; “Нижегородская” — 57,4 млн; “Ботанический Сад” — 56,6 млн; “Кутузовская” — 56,5 млн», — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что в данный момент ежедневно пассажиры МЦК совершают свыше 500 тыс. поездок. Рекордное количество пассажиров — 640 443 человека — воспользовались услугами МЦК 22 февраля прошлого года.
«Сегодня МЦК — это 54 км и 31 транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с 26 пересадками на метро и 11 железнодорожных станций, включая Московские центральные диаметры (МЦД). В настоящее время строим новые вестибюли на станциях “Деловой центр” и “ЗИЛ”. Интервал движения “Ласточек” по кольцу — всего четыре минуты в часы пик. Работаем над его дальнейшим сокращением», — добавили в пресс-службе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что жители и гости столицы совершили 1 млрд поездок по Московскому центральному кольцу.