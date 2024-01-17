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Белгидромет назвал самые пыльные города Беларуси

Белгидромет дал оценку состояния воздуха в 19 крупных городах Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Белгидромет со ссылкой на начальника службы экологической информации Елену Мельник назвал города, где в 2023 году наблюдались проблемы с загрязнением воздуха, особенно весной и летом.

Надо отметить, что периодически специалисты оценивают качество атмосферного воздуха, уровни загрязнения в 19 крупных белорусских городах. Есть города с чистым воздухом, а есть и те, у которых проблемы возникают время от времени.

Специалисты различают твердые частицы, которые есть в воздухе, а это может быть пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и т. д., по их объемам. До 10 микрон — это те, что могут оседать в носу и гортани, и около 2,5 микрон — это те, что попадают в легкие при вдохе.

Так вот, в 2023 году увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами до 10 микрон наблюдалось в городах Гомель, Могилев, Брест и Жлобин (доля дней с превышениями среднесуточной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в этих городах составляла от 9% до 31%). В Гомеле в 2023 году среднегодовая концентрация твердых частиц размером до 10 микрон превысила гигиенический норматив в 1,1 раза.

В Витебске, Минске, Новополоцке и Полоцке также отмечались превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации, однако их количество было незначительно. А вот чтобы людям легче дышалось весной и летом на дороги и выезжают поливочные машины.

А вот высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами размером до 2,5 микрон, которые оказывают больше негативного воздействия на здоровье человека, чем более крупные частицы, фиксировалось в Жлобине в 2023 году 43 дня, что составляет 18% от общего числа измерений. Но в Белгидромете отметили, что в любом случае воздух в Жлобине в 2023 году был чище, чем в 2022 году — предельно допустимая концентрация составила 1,2 по сравнению с 1,4 годом ранее. Проблемы с чистотой воздуха в Жлобине нельзя решить без участия Белорусского металлургического завода. Завод запланировал реконструкцию пылегазоочистной установки на сталеплавильной печи, которая обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ.

Что касается повышенного уровня загрязнения воздуха диоксидом азота, то такое отмечалось в воздухе некоторых районов Минска, Могилева, Новополоцка и Жлобина.

В 2023 году превышения норматива по формальдегиду зафиксированы в воздухе 12 городов Беларуси, и среди них Брест, Пинск, Полоцк и Бобруйск.

Наибольшее количество превышений гигиенических нормативов по приземному озону отмечалось в городах Брест, Гродно, Могилев, Гомель.

Превышения по другим загрязняющим веществам носили эпизодический характер и фиксировались в основном при неблагоприятных метеорологических условиях, когда загрязняющие вещества долго остаются в приземном слое воздуха.

экология