Белгидромет назвал самые пыльные города Беларуси

Белгидромет со ссылкой на начальника службы экологической информации Елену Мельник назвал города, где в 2023 году наблюдались проблемы с загрязнением воздуха, особенно весной и летом.
Надо отметить, что периодически специалисты оценивают качество атмосферного воздуха, уровни загрязнения в 19 крупных белорусских городах. Есть города с чистым воздухом, а есть и те, у которых проблемы возникают время от времени.
Так вот, в 2023 году увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами до 10 микрон наблюдалось в городах Гомель, Могилев, Брест и Жлобин (доля дней с превышениями среднесуточной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в этих городах составляла от 9% до 31%). В Гомеле в 2023 году среднегодовая концентрация твердых частиц размером до 10 микрон превысила гигиенический норматив в 1,1 раза.
В Витебске, Минске, Новополоцке и Полоцке также отмечались превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации, однако их количество было незначительно. А вот чтобы людям легче дышалось весной и летом на дороги и выезжают поливочные машины.
Что касается повышенного уровня загрязнения воздуха диоксидом азота, то такое отмечалось в воздухе некоторых районов Минска, Могилева, Новополоцка и Жлобина.
В 2023 году превышения норматива по формальдегиду зафиксированы в воздухе 12 городов Беларуси, и среди них Брест, Пинск, Полоцк и Бобруйск.
Наибольшее количество превышений гигиенических нормативов по приземному озону отмечалось в городах Брест, Гродно, Могилев, Гомель.
Превышения по другим загрязняющим веществам носили эпизодический характер и фиксировались в основном при неблагоприятных метеорологических условиях, когда загрязняющие вещества долго остаются в приземном слое воздуха.