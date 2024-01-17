Белгидромет назвал самые пыльные города Беларуси

Надо отметить, что периодически специалисты оценивают качество атмосферного воздуха, уровни загрязнения в 19 крупных белорусских городах. Есть города с чистым воздухом, а есть и те, у которых проблемы возникают время от времени.

Специалисты различают твердые частицы, которые есть в воздухе, а это может быть пыль, зола, сажа, дым, сульфаты, нитраты и т. д. , по их объемам. До 10 микрон — это те, что могут оседать в носу и гортани, и около 2,5 микрон — это те, что попадают в легкие при вдохе.

Так вот, в 2023 году увеличение уровня загрязнения воздуха твердыми частицами до 10 микрон наблюдалось в городах Гомель, Могилев, Брест и Жлобин (доля дней с превышениями среднесуточной предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в этих городах составляла от 9% до 31%). В Гомеле в 2023 году среднегодовая концентрация твердых частиц размером до 10 микрон превысила гигиенический норматив в 1,1 раза.

В Витебске, Минске, Новополоцке и Полоцке также отмечались превышения среднесуточной предельно допустимой концентрации, однако их количество было незначительно. А вот чтобы людям легче дышалось весной и летом на дороги и выезжают поливочные машины.

А вот высокий уровень загрязнения воздуха твердыми частицами размером до 2,5 микрон, которые оказывают больше негативного воздействия на здоровье человека, чем более крупные частицы, фиксировалось в Жлобине в 2023 году 43 дня, что составляет 18% от общего числа измерений. Но в Белгидромете отметили, что в любом случае воздух в Жлобине в 2023 году был чище, чем в 2022 году — предельно допустимая концентрация составила 1,2 по сравнению с 1,4 годом ранее. Проблемы с чистотой воздуха в Жлобине нельзя решить без участия Белорусского металлургического завода. Завод запланировал реконструкцию пылегазоочистной установки на сталеплавильной печи, которая обеспечит снижение выбросов загрязняющих веществ.