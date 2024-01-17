25-сантиметровые сугробы прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде

«Основной вопрос — это содержание тротуаров и внутриквартальных проездов. Дорожным предприятиям поставлена задача осуществлять также очистку пешеходной зоны, а домоуправляющей компании — очищать придомовые территории и входные группы», — рассказал глава Нижегородского района Алексей Рыболовлев. «К сожалению, не все жители убирают автомобили, из-за этого сроки устранения последствий после снегопада увеличиваются», — посетовал начальник участка МБУ «Центр» Дмитрий Назаров.