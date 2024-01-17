Губернатор Ростовской области Василий Голубев занял 14 место в рейтинге упоминаемости губернаторов в Telegram по итогам декабря 2023 года (5611 упоминаний).



По данным центра, рейтинг российских губернаторов по их упоминаниям в Telegram-каналах выявила обученная экспертами Г. У. Р. У. нейросеть «НеДуров».



Губернатор Краснодарского Края Вениамин Кондратьев занял в рейтинге 13 строку (5832 упоминания), губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров оказался на 46 месте (2145), глава Республики Калмыкия Бату Хасиков занял 59 строку (1695), глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 73-е место (1 245).



Первые три места в рейтинге заняли мэр Москвы Сергей Собянин (30921), губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (18195) и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (12224). Замыкает список из 89 имен губернатор Тамбовской области Максим Егоров (512).



В топ 5 резонансных тем Василия Голубева за декабрь 2023 вошли: Голубев поручил оказать всю необходимую помощь семья погибшего в зоне СВО бойца из Батайска Романа Рудакова; Ледяной дождь, гололед, массовые отключения электроэнергии в Ростовской области; Голубев: ПВО сбила БПЛА над Ростовской областью; Голубев: После массовой атаки БПЛА на Ростовскую область жертв нет; Голубев презентовал достижения региона на выставке «Россия».