Путин заявил об историческом рекорде по строительству жилья в РФ
На темп роста строительства положительно повлияла социальная газификация.
В Фонде национального благосостояния не осталось евро
Средства можно инвестировать только в золото и юани.
Сумма исков к Ивлеевой может стать рекордной в практике РФ
Известно о двух исках на сумму по миллиарду рублей с требованием компенсации морального ущерба.
В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения
Это может привести к структурным изменениям в экономике страны.
16-летняя россиянка разгромила шестую ракетку мира на АО-2024
Мирра Андреева катком прошлась по Онс Жабер, впервые в карьере выйдя в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Главные новости к вечеру 17 января
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Путин заявил об историческом рекорде по строительству жилья в РФ