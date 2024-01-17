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Главные новости к вечеру 17 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
Заглушка для дайджеста

Путин заявил об историческом рекорде по строительству жилья в РФ
На темп роста строительства положительно повлияла социальная газификация.

В Фонде национального благосостояния не осталось евро
Средства можно инвестировать только в золото и юани.

Сумма исков к Ивлеевой может стать рекордной в практике РФ
Известно о двух исках на сумму по миллиарду рублей с требованием компенсации морального ущерба.

В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения
Это может привести к структурным изменениям в экономике страны.

16-летняя россиянка разгромила шестую ракетку мира на АО-2024
Мирра Андреева катком прошлась по Онс Жабер, впервые в карьере выйдя в третий круг Открытого чемпионата Австралии.