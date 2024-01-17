Главные новости к вечеру 17 января

Путин заявил об историческом рекорде по строительству жилья в РФ

На темп роста строительства положительно повлияла социальная газификация.



В Фонде национального благосостояния не осталось евро

Средства можно инвестировать только в золото и юани.



Сумма исков к Ивлеевой может стать рекордной в практике РФ

Известно о двух исках на сумму по миллиарду рублей с требованием компенсации морального ущерба.



В Китае зафиксировали рекордное сокращение численности населения

Это может привести к структурным изменениям в экономике страны.



16-летняя россиянка разгромила шестую ракетку мира на АО-2024

Мирра Андреева катком прошлась по Онс Жабер, впервые в карьере выйдя в третий круг Открытого чемпионата Австралии.