Гололед и туман: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 18 января

Порывы юго-западного ветра достигнут 6−11 метров в секунду. В области ночью температура опустится до-3…-8º, при прояснениях до −10…-15º. Днем будет 0…-5º, в районах северной половины −5…-10º. В Волгограде будет немного теплее: ночью −6…-8º, днем −1…-3º.