Гололед и туман: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 18 января

После недолгой оттепели в Волгоградской области снова похолодает. Ночью ожидаются пятнадцатиградусные морозы. О том, какой будет погода в регионе 18 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Гидрометцентра.
— Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и в первой половине дня местами туман. На дорогах гололедица, — предупредили в ЦГМС. И водителям, и пешеходам настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности.
Порывы юго-западного ветра достигнут 6−11 метров в секунду. В области ночью температура опустится до-3…-8º, при прояснениях до −10…-15º. Днем будет 0…-5º, в районах северной половины −5…-10º. В Волгограде будет немного теплее: ночью −6…-8º, днем −1…-3º.