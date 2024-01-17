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Гололед и туман: синоптики рассказали о погоде в Волгограде и области 18 января

В Волгоградской области ночью похолодает до −15 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -7° 4 м/с 67% 762 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

После недолгой оттепели в Волгоградской области снова похолодает. Ночью ожидаются пятнадцатиградусные морозы. О том, какой будет погода в регионе 18 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Гидрометцентра.

— Местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью и в первой половине дня местами туман. На дорогах гололедица, — предупредили в ЦГМС. И водителям, и пешеходам настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Порывы юго-западного ветра достигнут 6−11 метров в секунду. В области ночью температура опустится до-3…-8º, при прояснениях до −10…-15º. Днем будет 0…-5º, в районах северной половины −5…-10º. В Волгограде будет немного теплее: ночью −6…-8º, днем −1…-3º.