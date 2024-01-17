Число заражений ВИЧ в Беларуси идет на убыль

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Менее 1,5 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в прошлом году в Беларуси, сообщил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Там уточнили, что, по предварительным данным, впервые заболевание было выявлено у 1463 человек.
«Показатель заболеваемости ниже аналогичного периода 2022 года на 10,7% и составляет 15,9 случая на 100 тысяч населения (2022 год — 17,8 случаев на 100 тысяч населения)».
В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, но основная доля — это люди старше 30 лет, добавили медики.
«87,8% из числа зарегистрированных в 2023 году случаев ВИЧ-инфекции — среди лиц старше 30 лет», — сказано в сообщении РЦГЭиОЗ.
Там также говорится, что 16 января на кондитерском предприятии «Коммунарка» прошла акция «Профилактика ВИЧ. Начни с себя».
«80 сотрудников предприятия смогли оценить свои личные риски в отношении ВИЧ-инфекции и выразить позицию к людям, живущим с ВИЧ», — рассказали в центре.
В частности, сотрудники «Коммунарки» прошли дотестовое консультирование и тест на ВИЧ.