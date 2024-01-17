Умер сыгравший Сталина в фильме «Зоя» актер Александр Вонтов

Также он снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» (во втором, третьем и пятом сезонах), «Бандитский Петербург 2: Адвокат» (играл роль прокурора), «Тайны следствия», «Опера: Хроники убойного отдела», «Дорожный патруль», «Великая» (сыграл контр-адмирала), «Морские дьяволы. Смерч 3» и «Мажор 2». В 2020 году вышел фильм «Зоя», рассказывающий о Зое Космодемьянской, Вонтов сыграл в нем Иосифа Сталина.