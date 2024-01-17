Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач

«Измерить его очень просто — достаточно зайти в любую аптеку, тонометры есть во многих из них. Если показатели будут достигать или превышать 140\90 мм ртутного столба, то контролировать его необходимо постоянно. Придется купить индивидуальный сфигмоманометр (тонометр) и проводить самостоятельные измерения этого важного физиологического показателя при любом недомогании».