Кто должен внимательно следить за артериальным давлением — врач

За своим артериальным давлением должны следить все, но в большей степени это важно для беременных, пациентов с сахарным диабетом или хроническими почечными заболеваниями, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Валерий Катюхин.
По его словам, свое рабочее давление должны знать все люди — с юного возраста до преклонных лет.
«Измерить его очень просто — достаточно зайти в любую аптеку, тонометры есть во многих из них. Если показатели будут достигать или превышать 140\90 мм ртутного столба, то контролировать его необходимо постоянно. Придется купить индивидуальный сфигмоманометр (тонометр) и проводить самостоятельные измерения этого важного физиологического показателя при любом недомогании».
Также он отметил, что врачи рекомендуют обязательно знать свою норму давления беременным, а также людям, страдающим сахарным диабетом любого типа или хроническими почечными заболеваниями — у них этот параметр не должен превышать 130\80 мм ртутного столба.
Врач напомнил, что факторы, способствующие подъему давления, широко известны. В их числе метеоклиматические колебания (перепады атмосферной температуры, осадки, порывы ветра), нервные переживания, недосыпания, последствия приема алкоголя и избыток соленой пищи в рационе.
Устойчивое высокое артериальное давление или гипертония является наиболее важным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и может привести к инвалидности и даже к смерти, резюмировал специалист.