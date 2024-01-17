В Роспотребнадзоре заявили, что в 42 купелях Москвы вода отвечает гигиеническим нормативам

«Управлением Роспотребнадзора по Москве осуществляется контроль за качеством воды водоемов, организованных префектурами административных округов для устройства крещенских купелей. Во всех водоемах, предполагаемых для организации крещенских купелей, был проведен отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям. Из представленных для лабораторной оценки воды 48 купелей качество воды отвечает гигиеническим нормативам в 42 купелях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.