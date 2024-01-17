Какой сегодня праздник: 18 января

А еще сегодня День рождения отмечает медвежонок Винни Пух. 18 января 1882 года в Лондоне родился Алан Александр Милн, навсегда вошедший в историю как создатель Винни Пуха. Сегодня этот обаятельный персонаж является, по мнению экспертов журнала Forbes, вторым самым прибыльным персонажем в мире, уступая первенство лишь Микки Маусу. И хотя помимо историй о Винни Пухе Алан Александр Милн создал немало других замечательных произведений для детей и взрослых, почетным местом в истории он обязан именно игрушечному медвежонку с опилками в голове, купленному в лондонском универмаге Harrods и подаренному на первый день рождения сыну писателя Крисотферу Робину Милну.