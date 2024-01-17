Какой сегодня праздник: 18 января

Что интересного произошло 18 января
Сегодня отмечают День рождения детского телевидения в России. В этот день в 1963 году в СССР создали главную редакцию программ для детей Центрального телевидения. Самыми успешными проектами, которые до сих пор помнят жители постсоветских стран, стали «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши». Праздник ассоциируется с детством, призывает задуматься над вопросами, что смотрели наши родители, что сейчас смотрят дети и подростки, чему их учат мультфильмы и какие ценности они могут воспитать.
Еще сегодня отмечается необычный праздник — День зажигания маяка. Маяки всегда притягивали взоры и внимание людей своим романтизмом, особым значением для моряков и даже своей уединенностью на мысах и крутых скалах, выступающих в море. На протяжении многих сотен лет маяки имели огромное значение для морской навигации, часто становясь фактически спасением для изможденных штормами экипажей кораблей.
С 1956 по 2011 год Тунисом руководили всего два президента: Хабиб Бургиба, отстраненный от власти в 1987 году, и Зин эль-Абидин Бен Али, при котором в стране резко вырос уровень коррупции, ухудшилось экономическое положение, увеличилась безработица, затронувшая прежде всего молодежь. Мелкие политические партии перестали иметь хоть какое-то влияние.
В итоге в 2010—2011 годах волна общенационального недовольства политикой президента Туниса прокатилась по стране. В истории она получила название Второй Жасминовой, или Финиковой, революции. И в рамках этих волнений именно молодежь страны выступила против той социальной и экономической ситуации, которая сложилась в государстве за годы правления Зин эль-Абидина Бен Али.
А еще сегодня День рождения отмечает медвежонок Винни Пух. 18 января 1882 года в Лондоне родился Алан Александр Милн, навсегда вошедший в историю как создатель Винни Пуха. Сегодня этот обаятельный персонаж является, по мнению экспертов журнала Forbes, вторым самым прибыльным персонажем в мире, уступая первенство лишь Микки Маусу. И хотя помимо историй о Винни Пухе Алан Александр Милн создал немало других замечательных произведений для детей и взрослых, почетным местом в истории он обязан именно игрушечному медвежонку с опилками в голове, купленному в лондонском универмаге Harrods и подаренному на первый день рождения сыну писателя Крисотферу Робину Милну.
Исторические события 18 января в мире
- 1825-й — состоялось открытие Большого театра в Москве;
- 1886-й — в Германии создан первый в мире автомобиль;
- 1963-й — основана главная редакция программ для детей на Центральном телевидении СССР;
- 1964-й — американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья;
- 1996-й — первое программное обеспечение вышло на новом носителе — DVD;
- 2012-й — Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.
Исторические события 18 января в Казахстане
- 1969-й — Жетисайский казахский театр драмы имени К. Жандарбекова впервые открыл свой занавес со спектаклем Б. Майлина «Жалбыр». В 1978 году театру присвоено имя Курманбека Жандарбекова. Первый главный режиссер — К. Шанин, директор — Т. Баимбетов;
- 1991-й — принят Закон «О банках и банковской деятельности в Казахской ССР»;
- 2005-й — в Алматы учреждена новая общественная организация журналистов «Международный центр журналистики “MediaNet”.
- 2010-й — в Жезказгане переименованы две старейшие улицы города, с 1958 года носившие имена классиков советской литературы Владимира Маяковского и Максима Горького. Этим улицам были присвоены имена известных земляков — Ошакпая Асылбекова и Камала Смаилова.
Дни рождения знаменитостей 18 января в мире
- В 1689 году родился Шарль Луи Монтескье — французский писатель, правовед и философ, автор романа “Персидские письма”, труда “О духе законов” (1748 г.), сторонник натуралистического подхода в изучении общества. Разработал доктрину о разделении властей;
- в 1882 году родился Алан Милн — английский писатель, автор “Винни-Пуха”;
- в 1955 году родился Кевин Костнер — американский актер (фильмы “Послание в бутылке”, “Телохранитель”);
- в 1960 году родился Марк Райлэнс — британский актер театра и кино, обладатель премий “Оскар”, BAFTA и др. Снялся в фильмах “Шпионский мост”, “Большой и добрый великан”.
- в 1962 году родилась Тамара Гвердцители — российская и грузинская эстрадная певица (контральто), пианистка, композитор, актриса. Заслуженная артистка Грузинской ССР (1989), народная артистка Грузинской ССР (1991), народная артистка России (2004).
Кто родился 18 января в Казахстане
В 1949 году родилась Лиза Калимова — художник-реставратор по тканям и мягким изделиям Государственного музея искусств имени Кастеева, живописец;
в 1961 году родился Бейбит Мустафин — живописец, член Союза художников Республики Казахстан.
День смерти знаменитостей 18 января в мире
- В 1547 году умер Пьетро Бембо — итальянский поэт («Азоланские беседы»);
- в 1862 году умер Джон Тайлер — десятый президент США;
- в 1966 году умер Гнат Юра — украинский театральный режиссер, актер театра и кино, народный артист СССР;
- в 2010 году умер Владимир Карпов — русский советский писатель, Герой Советского Союза.
Народный праздник 18 января
Сегодня отмечается народный праздник Крещенский сочельник. Он завершает период рождественских праздников. В этот день проводятся главные приготовления к Крещению. 18 января — день строгого поста.
Восточные славяне обязательно варили кутью, блюда из гороха или бобов, узвар из сухофруктов, пекли блины и хлебные изделия.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.