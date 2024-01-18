Крещение в Воронеже 2024: где искупаться в праздник

Крещение Господне — один из важнейших православных праздников. Ежегодно его отмечают 19 января. Накануне вечером в храмах и церквях начнутся службы. А ночью тысячи жителей в каждом из регионов нашей страны отправятся осуществлять народную традицию — окунаться в прорубь. Кстати, в прошлом году в Воронежской области в крещенских купаниях поучаствовали более 10 тысяч человек.