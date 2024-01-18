Крещение в Воронеже 2024: где искупаться в праздник

Крещение Господне — один из важнейших православных праздников. Ежегодно его отмечают 19 января. Накануне вечером в храмах и церквях начнутся службы. А ночью тысячи жителей в каждом из регионов нашей страны отправятся осуществлять народную традицию — окунаться в прорубь. Кстати, в прошлом году в Воронежской области в крещенских купаниях поучаствовали более 10 тысяч человек.
СПИСОК КУПЕЛЕЙ НА КРЕЩЕНИЕ В ВОРОНЕЖЕ.
Традиционно в ночь на 19 января в Воронеже оборудуют восемь купелей в пяти районах для крещенских купаний. Они будут работать с 22.00 до 6.00. Места для омовения расположатся по следующим адресам:
Железнодорожный район:
— на водохранилище у дома № 52 по улице 25 Января;
— на реке Усманка у дома № 1 В по улице Пляжная (Боровое).
Левобережный район:
— водохранилище, со стороны парка «Алые паруса»;
— водохранилище, у Успенского храма;
— водохранилище, у дома 2 по переулку Колыбельному.
Ленинский район:
— в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Советский район:
— на Малышевских озерах (Малышево).
Центральный район:
— на водохранилище, в районе санатория им. М. Горького.
Как уточнили в мэрии, из-за подъема паводковых вод на реке Усманка не оборудуют купель у Троицкого храма в Боровом. Также не будет проруби на Адмиралтейской площади в связи с реконструкцией Петровской набережной.
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
Следить за безопасностью воронежцев во время крещенских купания будут медики, полицейские и спасатели. При травмировании, возникновении слабости, скованности движений, сильной боли в пальцах, общем переохлаждении специалисты настоятельно рекомендуют срочно прекращать купание. Категорически запрещено окунаться в воду в необорудованных местах, а также в городских парках и скверах, в которых имеются искусственные водоемы.
На городских акваториях власти организуют проруби с подходами и выходами, места купания оснастят спасательными средствами для предотвращения несчастных случаев. Для обогрева воронежцев муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» выделит автобусы. Кроме того, установят дополнительные раздевалки и освещение.
ПЕРЕКРЫТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПАРКОВКИ.
Для повышения безопасности в местах купания власти скорректировали схему организации движения на нескольких улицах. Так, с 17 часов 18 января до 6 утра 19 января будет запрещена парковка:
— на улице Фридриха Энгельса (от дома № 14в/1 до дома № 14в/2);
— на Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Коперника) и в обратном направлении;
— на Софьи Перовской (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Володарского);
— на переулке Ольховом (от дома № 9А по переулку Ольховому до Ленинского проспекта);
— на улице Дарвина (от дома № 2А по улице Дарвина до улицы Лесной поселок);
— на Таранченко (от дома № 26 до дома № 19А);
— на улице 25 Января (от дома № 34Б до дома № 4 по улице Добролюбова).
С 22 часов 18 января до 6 утра следующего дня перекроют движение транспорта:
— по улице Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до переулка Бауманского);
— по улице Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской);
— по улице Суворова (от улицы 25 Января до дома № 96 по улице Суворова).
ПОГОДА НА КРЕЩЕНИЕ В ВОРОНЕЖЕ.
По предварительным данным воронежских синоптиков, на Крещенскую ночь морозы должны отступить. Как пояснил руководитель регионального гидрометцентра Александр Сушков, холодный арктический антициклон уйдет в юго-восточном направлении — в сторону Казахстана.
Согласно сервису Яндекс. Погода, 19 января температура воздуха будет колебаться от −1…до +3 градусов. Ожидается дождь со снегом. Ветер южный 3 — 4 метра в секунду.
СОВЕТЫ МЕДИКОВ.
В Воронеже в ночь на 19 января во всех официальных местах купания будут дежурить бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. В районах области также организуют работу медиков рядом с купелями.
Чтобы не нанести вред своему здоровью, специалисты регионального Минздрава просят соблюдать следующие рекомендации:
— перед купанием необходимо проконсультироваться с врачом на предмет возможных противопоказаний;
— погружаться в воду следует только в специально оборудованных местах;
— не нужно принимать алкоголь, так как он увеличивает нагрузку на сердце;
— за два часа до купания (но не позже) следует плотно поесть. Это повысит устойчивость организма к перепадам температуры;
— непосредственно перед погружением нужно разогреть мышцы. Для этого подойдут простые упражнения: приседания, наклоны, махи руками;
— к месту погружения стоит подходить осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;
— перед погружением убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;
— движения во время погружения должны быть плавными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;
— после купания следует растереть кожу махровым полотенцем и быстро надеть сухую одежду;
— для снижения риска переохлаждения сразу после погружения по возможности перейдите в отапливаемое помещение и выпейте горячего чаю (лучше всего из ягод, фруктов, трав).