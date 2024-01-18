Вечерний @Калининград: дважды бывший, трудовой коллапс и вся надежда на Путина

Сейчас в Калининградской области пытаются реализовать ряд амбициозных производственных проектов. В прогнозах чиновников и инвесторов по всему региону как грибы после дождя вырастают заводы, рассчитанные на сотни, а то и тысячи рабочих мест. Безоблачным его пролетарское будущее рисуется только на бумаге, в то время как сами предприниматели, главы муниципалитетов, в которых строят новые промпредприятия, да и некоторые чиновники постепенно начинают бить тревогу: на этих заводах просто некому будет работать. Это очевидно накладывается на то обстоятельство, что часть трудоспособного мужского населения покинула рабочие места по причине частичной мобилизации. Но проблема еще глубже: страна до сих пор не оправилась после демографической ямы, оставленной Второй мировой войной.