В Волгограде прошли похороны погибшего в ходе СВО инженера-механика

Трагедия случилась ровно за день до Нового года.
Накануне в Волгограде похоронили Романа Тюхтина. Как сообщает «Волгоградская правда.ру», мужчина отдал жизнь, когда выполнял свой воинский долг.
Волгоградец ранее был мобилизован, а до этого работал инженером-механиком. Известно, что в зоне специальной военной операции он служил разведчиком.
Роман летом 2023 года был награжден медалью «За боевые отличия». А погиб мужчина 30 декабря 2023 года, за день до Нового года. У военнослужащего остались родители и вдова.
Павшего героя проводили в последний путь 16 января на кладбище в поселке Верхняя Ельшанка.