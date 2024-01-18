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Какой сегодня день: 18 января

Этот день является 18-м в григорианском календаре. До конца года остается 348 дней.
Источник: Sputnik.kz

Знаете ли вы, что православные празднуют 18 января Крещенский сочельник? О том, чем еще ознаменовано 18 января, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 18 января

  • В 1778 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевыми.
  • В 1825 году открылся Большой театр в Москве.
  • В 1926 году в СССР на экраны вышел фильм «Броненосец Потемкин».
  • В 1943 году прорвана блокада Ленинграда.

Кто родился 18 января

  • Архитектор Иосиф Лангбард (1882−1951).
  • Писатель Алан Александр Милн (1882−1956).
  • Актер Кэри Грант (1904−1986).
  • Режиссер Такеши Китано (1947).
  • Актер, кинорежиссер Борис Невзоров (1950−2022).
  • Актер Кевин Костнер (1955).
  • Певец Александр Солодуха (1959).
  • Писатель Михаил Шишкин (1961).
  • Певица Тамара Гвердцители (1962).
  • Футболист, тренер Хосеп Гвардиола (1971).

18 января в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память пророка Михея. Также 18 января является Крещенским сочельником.

Именины

18 января именины у Сергея, Романа, Семена, Иосифа, Лукьяна, Матвея, Григория, а также у Евгении, Татьяны и Полины.

18 января в народном календаре

На Руси считалось, что в сочельник и на Крещение у снега появляются особые свойства: крещенский снег способен выбелить любую холстину, а самое главное, что вода из этого снега может исцелять недуги.

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