Что можно и нельзя делать на Крещение 19 января

В Беларуси 19 января 2024 года православные верующие празднуют Крещение Господне, или Богоявление.
Крещение 19 января 2024, история
В Евангелие довольно подробно расписана история Крещения. После своих странствий по пустыне пророк Иоанн Предтеча пришел на реку Иордан, в которой совершались религиозные омовения. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, он пришел к реке Иордан. Господь попросил Иоанна, чтобы тот его крестил. Согласно святому писанию, в момент крещения открылись небеса, и на Иисуса сошел Святой Дух, который был представлен в образе голубя. В тот момент все услышали слова Бога Отца: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Крещение 19 января 2024, традиции
На праздник всегда старались ходить в церковь на службу. После нее было принято набирать святую воду. По возвращении домой старались освятить дом крещенской водой со свечей, читая при этом молитву. Считается, что на Крещение в кранах также идет святая вода.
Как правило, православные верующие перед Крещением всегда старались держать строгий пост. Садиться за стол разрешалось после появления первой звезды. Употребление пищи было возможно лишь после того, как натощак выпивали стакан крещенской воды. На праздничном столе должно было быть не менее девяти блюд.
Кроме того, на Богоявление была традиция окунаться в специально оборудованные на территории храмов и некоторых рек проруби. Место, куда окунались, было в виде креста. Предки верили, что, окунувшись в прорубь, можно целый год не болеть.
Крещение 19 января 2024, где окунуться в прорубь в Минске
Как рассказал Sputnik.by ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД Василий Николайчук в Минске будут оборудованы три купели, в которые можно будет окунуться на Крещение 19 января. Он уточнил, что купели можно будет найти на спасательной станции «Комсомольское озеро», которая расположена по улице Прогрессивная, на спасательной станции «Цнянская» по улице Кольцова, а также на станции «Дрозды» по улице Веснинка, 2А. Он также заметил, что купели будут оборудованы и на территории храмов.
По данным агентства «Минск-Новости», в Минске купель впервые оборудуют на стадионе «Динамо». Она будет находиться неподалеку от катка возле сектора А5. Время работы указывается 19 января с 08.00 и до 18 часов. Посетители после купели смогут погреться в бане.
Крещение 19 января 2024, как окунаться в прорубь
Заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук Вадим Сушинский рассказал БелТА, что окунаться в прорубь на Крещение следует только в специально отведенных для этого местах и под присмотром врачей. Перед тем, как это сделать, необходимо разогреть тело. Специалист уточнил, что это может быть разминка, пробежка или же обтирание. Он добавил, что важно, чтобы перед погружением в купель не было долгого ожидания. В том случае, если приходится должно ждать, это нужно делать одетым.
По его словам, одежда должна быть теплой, удобной и легко сниматься. К примеру, может подойти махровый халат с капюшоном, шуба или же куртка. Обувь должна также легко сниматься и не скользить. Сушинский отметил, что неподготовленным людям не следует окунаться в прорубь с головой. Это связано с тем, что в момент окунания в ледяную воду начинают сужаться сосуды головного мозга, что может привести к развитию инсульта.
Специалист добавил, что не следует долго находиться в купели. Время окунания должно составлять не более 10−20 секунд. Он пояснил, что, в том случае, если задержаться в ледяной воде, то это может послужить причиной переохлаждения организма.
Крещение 19 января 2024, что нельзя делать
Запрещено проводить генеральную уборку и заниматься бытовыми делами. Согласно приметам, это может грозить неприятностями. Не следует стричь ногти и волосы, так как можно состричь свою судьбу. Кроме того, женщинам нельзя заниматься рукоделием. Не рекомендуется на Крещение плакать. Предки верили, что даже слезы радости могут обернуться несчастьем. На праздник запрещается давать деньги в долг.
Крещение 19 января 2024, что можно делать
По традиции, праздник проводили в кругу родных и близких. На стол обязательно ставили девять разных блюд. Следует оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Важно, чтобы число было нечетным. Кроме того, на Крещение старались окунуться в прорубь, чтобы быть весь год здоровыми. Приметы гласят, что, если незамужняя девушка встретит первым на Крещение мужчину, то уже в этом году сыграет свадьбу.
Крещение 19 января 2024, народные приметы
В том случае, если оттепель 19 января, то до конца зимы не ждали сильных морозов. Метель говорит про богатый урожай. Снегопад и пасмурная погода на Крещение указывают на хорошее лето. А про засушливое лето предупреждает ясная и морозная погода.