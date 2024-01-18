Что можно и нельзя делать на Крещение 19 января

Заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, кандидат медицинских наук Вадим Сушинский рассказал БелТА, что окунаться в прорубь на Крещение следует только в специально отведенных для этого местах и под присмотром врачей. Перед тем, как это сделать, необходимо разогреть тело. Специалист уточнил, что это может быть разминка, пробежка или же обтирание. Он добавил, что важно, чтобы перед погружением в купель не было долгого ожидания. В том случае, если приходится должно ждать, это нужно делать одетым.