На Украине и в Румынии бушует смертельный вирус: Доберётся ли корь до Молдовы, и стоит ли нам готовиться к вспышке этой болезни — комментарий врача

— Да, примерно. Всё зависит от того, сколько невакцинированных попадётся на его пути. Т.е. 99% людей, которые войдут с ним в контакт и у которых нет иммунитета, непременно заболеют. Инфекция передаётся на большие дистанции воздушно-капельным путём. Если в автобусе будет ехать ребёнок с корью, то можно считать, что каждый пассажир был с ним в контакте.