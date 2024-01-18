На Украине и в Румынии бушует смертельный вирус: Доберётся ли корь до Молдовы, и стоит ли нам готовиться к вспышке этой болезни — комментарий врача

Есть болезни, от которых человечество могло бы давно избавиться, к ним относится и корь. Ну увы — этого не происходит. В настоящее время у наших соседей в Румынии и Украине бушует этот опасный вирус.
Какова ситуация в нашей стране? С этим вопросом «КП» в Молдове обратилась к доктору медицинских наук, доценту, врачу-инфекционисту, директору Муниципальной детской клинической инфекционной больницы Людмиле Бырка.
— Печальных сообщений о маленьких пациентах с этой болезнью не поступало?
— У нас кори пока нет.
— Существуют ли какие-то профилактические меры против этого заболевания?
— Единственная мера — это вакцинация. Из неспецифических — не входить в контакт с заболевшими. Но до появления сыпи, а её видно только через три дня, болезнь практически невозможно диагностировать.
— В Молдову уже завозили корь несколько лет назад. Подобное может повториться?
— Если у нас будет хорошее вакцинальное покрытие, то нам нечего бояться. Сейчас это покрытие около 90%, но желательно — 95%. Однако если ребёнок, не получивший вакцину, поедет за границу и там вступит в контакт с больным человеком, то он может вернуться больным или болезнь будет в инкубационном периоде.
— Если семья с детьми собирается, к примеру, в Румынию, желательно, чтобы они были привиты?
— Да, это будет правильно.
— Сколько времени должно пройти, чтобы прививка начала действовать?
— Хотя бы 2−3 недели.
— В каком возрасте делают прививку от кори?
— В возрасте 12 месяцев, 6−7 лет и 15−16 лет. Младенцы до 6−8 месяцев защищены иммунитетом матери, но только в том случае, если она вакцинирована или переболела корью в детстве.
— Взрослым можно делать такую прививку?
— Этот вопрос решается индивидуально после консультации с семейным врачом.
— Некоторые родители рассуждают, что лучше пусть ребёнок переболеет и получит иммунитет…
— Это очень безответственно. Корь — это заболевание от которого умирают. В мире среди смертности детей от инфекционных заболеваний лидирует именно корь. Есть страны, в которых нет доступа к вакцинам или уровень вакцинации очень низкий и когда распространяется этот вирус вероятность летального исхода очень высока.
— Ну и, наверно, серьёзные осложнения…
— Их список довольно большой, но наиболее страшны осложнения, которые могут привести к инвалидности ребёнка. В частности, это воспаление головного мозга, которое прогрессирует медленно и дегенерирует все когнитивные функции.
— Говорят, что человек с корью может заразить по меньшей мере 18 непривитых людей. Это так?
— Да, примерно. Всё зависит от того, сколько невакцинированных попадётся на его пути. Т.е. 99% людей, которые войдут с ним в контакт и у которых нет иммунитета, непременно заболеют. Инфекция передаётся на большие дистанции воздушно-капельным путём. Если в автобусе будет ехать ребёнок с корью, то можно считать, что каждый пассажир был с ним в контакте.
— Многие люди боялись прививаться от ковида, аргументируя своё решение тем, что вакцина мало исследована. Но ведь с корью по-другому?
— С этой прививкой мы знакомы не один десяток лет, она очень хорошо себя зарекомендовала. В Молдове начинают забывать, что такое корь, полиомиелит, дифтерия… Зато помнят, что после вакцинации может подняться температура. Сейчас в нашей больнице лежат детки с коклюшем и кашляют до рвоты, до судорог, до остановки дыхания. Нас это должно беспокоить.
Национальная программа иммунизации 2023−2027 годов предусматривает вакцинацию против туберкулеза, вирусного гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, инфекций, вызываемых гемофильной палочкой типа b, ротавирусами, пневмококками, а также дополнительными вакцинациями по эпидемическим показаниям контингентов высокого риска.
Напомним, что последняя вспышка кори в Молдове, когда заразилось более трёхсот детей, произошла в августе 2018 года. Множественные случаи кори были зарегистрированы среди детей, которые находились с 21 по 28 июля в самовольно организованном лагере отдыха религиозной направленности в селе Морений Ной Унгенского района. Дети заразились от 13-летней девочки, которая незадолго до этого была на Украине.
В последующие годы фиксировались только одиночные случаи или их не было вообще.