Купание в проруби на Крещение может стать последним: Молдавский священник рассказал, к чему может привести окунание в ледяную воду, и как использовать святую воду

19 января православный мир отмечает Крещение Господне — один из 12 главных христианских праздников. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан. В народных традициях в Крещение завершаются Святки.
Ну, а 18 января — Крещенский Сочельник. Многие люди считают важным для себя окунуться в холодную крещенскую воду. Для чего они это делают и зачем нужна святая вода рассказывает протоирей столичной Свято-Георгиевской церкви Георгий Новиков.
— В эти дни во всех православных храмах нашей страны будет совершаться чин великого освещения воды, — уточняет отец Георгий. — В народе бытует мнение, что первая и вторая вода чем-то отличаются. На самом деле и 18-го, и 19-го января совершается одинаковый обряд, и эта вода считается великой святыней.
— Сейчас во многих населённых пунктах проводится и освещение водоёмов…
— Да, на озёрах для этого делают специальные проруби. Но, есть и благочестивая добрая традиция освящать свои жилища, подворья — всё хозяйство. В сёлах обычно люди приглашают священника, но можно окропить дом крещенской водой и самостоятельно.
— Некоторые приходят за освящённой водой чуть ли не с канистрами. Зачем?
— Мы знаем, что капля святой воды может освятить целое море. Наверно, люди хотят набрать больше благодати. В этом нет смысла, но и плохого нет ничего.
— Некоторые верующие пьют воду в надежде, что она излечит их от всех болезней… Доля истины в этом есть, ведь если человек верит в своё исцеление, борется с недугом, выздоровление возможно даже при очень суровых диагнозах…
— Это так и многие верующие после молитвы делают глоток освящённой воды. Но если это серьёзное заболевание, то лечение, назначенное врачами, игнорировать не надо. Крещенская вода — это святыня, которая нас освящает и преображает, над ней прочитаны специальные молитвы. Она исцеляет нашу духовную составляющую. Ведь очень часто болезни телесные происходят от болезней духовных. Всё взаимосвязано.
— Священнослужители говорят, что окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня — благочестивая традиция, не имеющая сакраментального значения и прямого отношениях к духовной жизни, так что Церковь никого не обязывает её соблюдать. Напротив, есть батюшки, которые выступают против купания в освящённой воде.
— Нужно понимать, что, если человек окунулся в крещенскую воду — это не значит, что ему простились все грехи. Они прощаются на таинстве исповеди. Но если верующий считает, что освящённая вода его духовно преобразит, укрепит веру, пусть окунается, если ему позволяет здоровье. Беда в том, что иногда купания сопровождаются употреблением алкоголя, тут уже не говорится ни о чём святом. Ну и конечно не надо забывать о безопасности. Днём уже положительные температуры, следует соблюдать безопасность выхода на лёд, необходимо присутствие спасателей. В городах, как правило, они в такие дни дежурят, чего не скажешь о сёлах.
Впрочем, в сёлах, желающих искупаться на Крещение практически не осталось, ведь живут там в основном старики и дети. Вот в городах эта народная традиция ещё жива. Вместе с тем врачи предупреждают, что людям, после 50 лет, если у них есть хронические заболевания, в ледяную воду лучше не лезть, особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, поскольку это чревато инсультом или инфарктом. Противопоказаниями для погружения в прорубь являются хронический бронхит, астма, пиелонефриты, болезни мочеполовой системы
Отчаянным поступком родителей называют врачи и купание в проруби малышей. У ребёнка могут быть не диагностированные заболевания, например, аллергия на холодную воду, которая проявляется практически мгновенно или врождённый порок сердца, когда спазмы сосудов могут привести к летальному исходу. Но совсем не обязательно, чтобы последствия зимнего купания проявились мгновенно. К примеру, у юношей, со скрытыми заболеваниями мочеполовой системы и нарушением гормонального баланса в будущем могут возникнуть проблемы с потенцией и деторождением.
Бывалые купальщики рекомендуют новичкам не употреблять перед погружением для смелости или разогрева алкоголь, который расширяет сосуды, а холод их сужает. Лучше побегать, отжаться, поприседать, а также попросить Божьего благословения. Не обязательно окунаться «с головой», этого не делают даже опытные «моржи», которые плавают в шапках, чтобы избежать спазмов головного мозга. Сразу после купания следует надеть головной убор, варежки, шерстяные носки и выпить горячего чаю.