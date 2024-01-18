Купание в проруби на Крещение может стать последним: Молдавский священник рассказал, к чему может привести окунание в ледяную воду, и как использовать святую воду

— Нужно понимать, что, если человек окунулся в крещенскую воду — это не значит, что ему простились все грехи. Они прощаются на таинстве исповеди. Но если верующий считает, что освящённая вода его духовно преобразит, укрепит веру, пусть окунается, если ему позволяет здоровье. Беда в том, что иногда купания сопровождаются употреблением алкоголя, тут уже не говорится ни о чём святом. Ну и конечно не надо забывать о безопасности. Днём уже положительные температуры, следует соблюдать безопасность выхода на лёд, необходимо присутствие спасателей. В городах, как правило, они в такие дни дежурят, чего не скажешь о сёлах.